ЗМІ: В американської влади був мотив відкликати візу Кузьміна

Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що влада США планувала його арешт і анулювала його американську візу. Представники американської адміністрації спростували слова першого заступника генпрокурора про підготовку його арешту в США.

Тим часом видання «Комерсант-Україна» сьогодні повідомило, що має інформацію, яка свідчить про те, що у американської влади був мотив відкликати візу Рената Кузьміна, і причиною цього стала не ситуація у взаєминах Києва і Вашингтона, а конкретні дії представника ГПУ на території США. Мова йде про поїздку Рената Кузьміна в США влітку цього року. Вона не була скоординована з департаментом юстиції США, і, згідно з двосторонньою угодою про взаємну правову допомогу, представник ГПУ не мав права проводити слідчі дії. Однак у Вашингтоні впевнені, що він порушив або щонайменше намагався порушити це правило.

Влада США отримала інформацію, що, всупереч задекларованій приватності мети візиту, Ренат Кузьмін попрямував до Каліфорнії для допиту Петра Кириченка - колишнього партнера екс-прем'єра Павла Лазаренка і одного з ключових свідків у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня. "У міжнародних стосунках між правоохоронними органами є чітке розуміння, що прокурори і слідчі не намагаються проводити офіційні слідчі дії без координації з владою тієї країни, яку відвідують", - прокоментував виданню ситуацію, що склалася високопоставлений західний дипломат.

У листі Бараку Обамі Ренат Кузьмін не став уточнювати причину свого останнього візиту в США, але заявив, що дізнався про можливість свого арешту під час перебування в США "за сфабрикованими звинуваченнями". За версією ГПУ, підставою для арешту нібито мала стати інформація про те, що пан Кузьмін "примушує свідка Миколу Мельниченка до дачі свідчень у справі Щербаня". Від можливого арешту пана Кузьміна нібито врятував екс-майор держохорони Микола Мельниченко. Один зі співрозмовників Комерсанта уточнив, що арешт мали провести співробітники ФБР, "про чиї плани дізнався Мельниченко і за два дні до передбачуваного арешту попередив про це Кузьміна".

Представники американської влади категорично спростовують тезу про підготовку арешту представника ГПУ. "Ця інформація не відповідає дійсності. У США не було і немає планів арешту пана Кузьміна", - заявили журналістам в посольстві США в Україні. "Мельниченко не заслуговує довіри. У нього немає інформаторів в уряді США", - додав американський чиновник, що побажав залишитися неназваним.

Незважаючи на кардинальну розбіжність позицій Києва і Вашингтона, Ренат Кузьмін сподівається на ефективність свого звернення до президента США.

Втім, експерти скептично оцінюють таку можливість. "Держдеп орієнтується на повідомлення від свого посольства, тим більше що Джон Теффт - один з найбільш професійних дипломатів у Штатах. Інша справа, що в Україні пан Теффт не бачить результатів своїх зусиль, і, звичайно, він дуже розчарований. Але його розчарування стосується не тільки влади, але й опозиції ", - вважає директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.

У свою чергу захисник Юлії Тимошенко народний депутат Сергій Власенко заявив, що вважає позбавлення пана Кузьміна візи першим у низці аналогічних рішень щодо представників української влади.