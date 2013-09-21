Венесуела вимагає від ООН реакції на відмову США видати візи її делегатам в ООН

Лист було направлено послом Венесуели Самуелем Монкада в ООН. У листі також підкреслено, що влада США створює перешкоди для прибуття в Нью-Йорк президента Ніколаса Мадуро, зокрема вона відмовляє у дозволі на проліт його літака над американською територією. У листі міститься прохання до ООН зажадати виконання від США всіх міжнародних зобов'язань, пише РИА Новости з посиланням на канал Telesur.

На тему: Влада США відмовила президенту Венесуели пролетіти над Америкою

Влада США вже спростувала повідомлення про відмову членам венесуельської делегації в американській візі, повідомила представник держдепартаменту Марі Харф. Генасамблея ООН відкриється 24 вересня і триватиме до 1 жовтня.

У минулий четвер стало відомо, що США закрили повітряний простір Пуерто-Ріко, який перебуває у їх юрисдикції, для літака президента Венесуели, який прямував до Китаю. Президент Венесуели засудив це рішення і перед вильотом до Китаю за зміненим маршрутом доручив главі МЗС Еліасу Хауа задіяти всі механізми для забезпечення участі в Генасамблеї ООН.

З 2010 року відносини між Венесуелою і США підтримуються на рівні повірених у справах. У липні влада Венесуели оголосила про закінчення процесу нормалізації відносин з США у зв'язку із заявами постпреда США при ООН Саманти Пауер про її намір боротися проти "репресій відносно громадянського суспільства", нібито мають місце на Кубі і у Венесуелі.