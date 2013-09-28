Кількість загиблих від обваленого будинку в Мумбаї зросла до 28 осіб

Кількість жертв обвалення житлового будинку в індійському місті Мумбаї зросла до 28 осіб, передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес. Раніше повідомлялося про 25 загиблих.

В індійському місті Мумбаї в п'ятницю обвалилася п'ятиповерхова житлова будівля. Під завалами можуть знаходитися десятки людей. Врятувати вдалося 50 людей, в тому числі дитину. Обрушена будівля була побудована в 1980 році. Як зазначають місцеві ЗМІ, влада знала про те, що будинок знаходиться в аварійному стані.

"Будівлю було побудовано близько 30 років тому. Ми оповістили їх, що необхідно залишити дім, ще в квітні, але вони нічого не зробили", - сказав представник місцевої влади.

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Обвалення будівель відбуваються в Індії нерідко. Як правило, мова йде про споруди, зведені з порушеннями правил безпеки або зовсім нелегально. Так, у квітні в місті Тхане поблизу Мумбаї при обваленні нелегально збудованої багатоповерхової будівлі загинули більше 70 людей. У червні десять людей загинули в Мумбаї під час обвалення будівлі в районі Махімов.