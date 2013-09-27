ЗМІ: 13 людей загинуло під уламками обваленого будинку в Мумбаї (фото)

Під завалами можуть перебувати десятки людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NDTV.

Раніше повідомлялося про п'ять загиблих. З-під завалів витягнуто і направлено в лікарні 19 чоловік.

Рятувальна операція в останні години сповільнилася через проливні дощі. На місці трагедії не менш як 12 пожежних машин, рятувальники, поліцейські, представники влади. Будівля була побудована в 1980 році. Як відзначають місцеві ЗМІ, влада знала про те, що будинок перебуває в аварійному стані.

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Обрушення будівель відбуваються в Індії нерідко. Як правило, йдеться про споруди, зведені з порушеннями правил безпеки або зовсім нелегально. Так, у квітні в місті Тхані поблизу Мумбаї при обрушенні нелегально побудованої багатоповерхової будівлі загинули більш як 70 чоловік.

У червні 10 чоловік загинули в Мумбаї при обрушенні будівлі в районі Махім.