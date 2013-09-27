У Мумбаї обвалилася п'ятиповерхівка, дестяки людей - під завалами (відео)
07:31, 27 вересня 2013Політика
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П'ятиповерховий житловий будинок обвалився в індійському місті Мумбаї, поранення отримали чотири людини, за попередніми даними, під завалами перебувають близько 50 осіб.
Інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом (03.30 по Києву) у житловому кварталі біля міського ринку Бадугену. На опублікованій фотографії видно, що будинок обрушився повністю.
Про це повідомляє РІА Новости з інформації індійського видання Bussiness Standart.
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До місця події під'їхали 12 машин швидкої допомоги та пожежної служби. Рятувальники приступили до розбору завалів, вони вже витягли з-під уламків чотирьох осіб, які були госпіталізовані.
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