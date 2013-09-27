У Мумбаї обвалилася п'ятиповерхівка, дестяки людей - під завалами (відео)

Інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом (03.30 по Києву) у житловому кварталі біля міського ринку Бадугену. На опублікованій фотографії видно, що будинок обрушився повністю.

Про це повідомляє РІА Новости з інформації індійського видання Bussiness Standart.

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До місця події під'їхали 12 машин швидкої допомоги та пожежної служби. Рятувальники приступили до розбору завалів, вони вже витягли з-під уламків чотирьох осіб, які були госпіталізовані.