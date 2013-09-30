Папу Іоанна Павла II канонізують у квітні 2014 року
Канонізація пап Іоанна XXIII та Іоанна Павла II відбудеться 27 квітня 2014 року
Канонізація пап Іоанна XXIII та Іоанна Павла II відбудеться 27 квітня 2014 року, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал RaiNews24.
Таке рішення ухвалив Папа Римський Франциск в ході консисторії Ватикану, яка відбулася у понеділок. Католики 27 квітня 2014 святкуватимуть торжество Божого Милосердя.
Раніше повідомлялося, що Іоанн XXIII і Іоанн Павло II можуть бути проголошені святими до кінця року.
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Папа Римський Іоанн XXIII (Анджело Ронкаллі), який помер у червні 1963 року народження, був беатифікований Іоанном Павлом II 3 вересня 2000 року. У свою чергу, Іоанн Павло II (Кароль Войтила), який помер 2 квітня 2005 року, був проголошений блаженним своїм наступником на папському престолі Бенедиктом XVI в рекордні терміни - вже 1 травня 2011 року.
Торжество Божого Милосердя у Католицькій церкві встановив Іоанн Павло II, і саме в цей день його буде канонізовано.