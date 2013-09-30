Папу Іоанна Павла II канонізують у квітні 2014 року

Канонізація пап Іоанна XXIII та Іоанна Павла II відбудеться 27 квітня 2014 року, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал RaiNews24.

Таке рішення ухвалив Папа Римський Франциск в ході консисторії Ватикану, яка відбулася у понеділок. Католики 27 квітня 2014 святкуватимуть торжество Божого Милосердя.

Раніше повідомлялося, що Іоанн XXIII і Іоанн Павло II можуть бути проголошені святими до кінця року.

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Папа Римський Іоанн XXIII (Анджело Ронкаллі), який помер у червні 1963 року народження, був беатифікований Іоанном Павлом II 3 вересня 2000 року. У свою чергу, Іоанн Павло II (Кароль Войтила), який помер 2 квітня 2005 року, був проголошений блаженним своїм наступником на папському престолі Бенедиктом XVI в рекордні терміни - вже 1 травня 2011 року.

Торжество Божого Милосердя у Католицькій церкві встановив Іоанн Павло II, і саме в цей день його буде канонізовано.