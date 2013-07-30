Папа Римський назвав дві можливі дати канонізації Івана Павла ІІ

Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що 29 липня Папа Римський Франциск сказав, що зарахування Івана Павла ІІ до лику святих може відбутися під час одного зі свят - Христа Царя або Божого Милосердя.

Польський священик Боґдан Бартолд вважає, що канонізація відбудеться наступного року, у свято Божого Милосердя. «Але, незалежно від того, коли це станеться, Іван Павло ІІ буде для нас взірцем. Він своєю особою показує нам напрямок життя і напрямок наших вчинків. Це – святий нашого часу. Це людина, котра жила поміж нами, людина, котру ми знали і з котрою ми зустрічалися. Це теж символічно: адже святість є близько», - сказав священик.

Остаточну дату канонізації буде обрано 30 вересня, на генеральній консисторії (засіданні кардиналів).

Як повідомляв УНІАН, вже через кілька тижнів після смерті Іоанна Павла II в 2005 році новий Папа Бенедикт XVI дав хід процесу його канонізації.

У червні ц. р. офіційний Ватикан повідомив, що комісія богословів підтвердила факт здійснення ще одного дива Папою Іоанном Павлом II, що знімає головну перешкоду до долучення його до лику святих.

На початку липня ц. р. Папа Римський Франциск підтвердив факт здійснення Іоанном Павлом II другого дива. 1 травня 2011 року завдяки Папі Іоанну Павлу II сталося "нез'ясовне зцілення", інших подробиць поки немає. При цьому сам понтифік помер за шість років до цієї події.

Іоанна Павла II вже зараховано до лику блаженних, для чого було необхідно підтвердити здійснення одного дива. Ним стало зцілення понтифіком французької черниці від хвороби Паркінсона.

Раніше джерела у Ватикані повідомляли, що канонізація Іоанна Павла II може відбутися в жовтні і бути приурочена до 35-річчя від дня його обрання понтифіком.