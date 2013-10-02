Amnesty закликала РФ зняти "абсурдні звинувачення" з активістів Грінпіс

"Звинувачення у піратстві, висунуті сьогодні в Росії проти активістів міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, абсурдні, завдають шкоди верховенству права і повинні бути негайно зняті", - йдеться в заяві Amnesty International, яке цитує Інтерфакс.

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Правозахисники зазначають, що абсурдні звинувачення у піратстві, висунуті проти активістів, які брали участь у мирному протесті, повністю необгрунтовані. "Вони виглядають як насмішка над російською судовою системою", - сказав глава російського представництва організації Сергій Нікітін.

"Російська влада, очевидно, вирішило показово покарати активістів Greenpeace, щоб відбити бажання у інших проводити подібні протести в майбутньому. На жаль, це повністю узгоджується зі ставленням російської влади взагалі до будь-яких протестів", - додав він.

"Будь-які зміни умов звинувачення, що обмежують їх свободу, повинні бути обгрунтовані. Будь-які звинувачення повинні узгоджуватися з міжнародним і російським законодавством і не повинні бути надмірними", - підсумував Нікітін.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких – українець Руслан Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

25 вересня Президент Росії Володимир Путін під час засідання III Міжнародного арктичного форуму «Арктика – територія діалогу» сказав, що не вважає піратами активістів Greenpeace, яких затримали російські правоохоронні органи за акцію біля платформи «Газпрому» в Печерському морі.

29 вересня всіх 30 членів команди судна Arctic Sunrise було засуджено до двох місяців арешту.

2 жовтня двом активістам «Грінпіс» з криголама Arctic Sunrise - відеооператору-фрілансеру з Великої Британії та активістці з Бразилії пред'явлено обвинувачення в піратстві. Це обвинувачення загрожує ув’язненням на строк від 10 до 15 років. Також офіційне обвинувачення у піратстві висунуто українському члену екіпажа судна Greenpeace Якушеву.