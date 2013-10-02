Greenpeace: Українця з судна Arctic Sunrise звинуватили в піратстві

Звинувачення у піратстві пред'явлено громадянину України Руслану Якушеву, який працював коком на судні Arctic Sunrise. Про це повідомила екологічна організація Greenpeace у своєму мікроблозі в Twitter.

"Українського члена команди офіційно звинувачено в піратстві", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти Greenpeace, підпливши на судні Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») до морської платформи «Прирозломної», спробували висадитися на платформу. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря недалеко від криголама.

Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземці, серед яких українець.

24 вересня Слідчий комітет Росії порушив відносно активістів Greenpeace справу про піратство. Більшість іноземних громадян з числа команди Arctic Sunrise арештовані строком на 2 місяці. Звинувачення раніше було пред'явлено шести фігурантам справи.