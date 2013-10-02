Адвокати українця з команди "Грінпіс" оскаржили вирок - МЗС

Захист подав апеляцію на рішення суду в Мурманську, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на речника МЗС Євгена Перебийноса.

Із засудженим зустрівся також генеральний консул України, повідомив Перебийніс.

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«Під час зустрічі з генеральним консулом Якушев не висловлював скарг на умови утримання. Разом з тим, він повідомив про наявну у нього хворобу – хронічний бронхіт. Захист продемонстрував суду медичні документи з підтвердженням цього діагнозу. Це одна з підстав, у зв’язку з якою захист просить суд обрати інший запобіжний захід, не пов’язаний з утриманням під вартою», – заявив речник МЗС.

29 вересня, згідно з рішенням суду, Якушев заарештований на двомісячний термін. За даними МЗС, українець працював коком на судні екологів і не брав безпосередньої участі в акції протесту.

Нагадаємо,19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на Арктичному шельфі – на нафтовій платформі в Печорському морі. Пізніше їхній корабель Arctic Sunrise взяли штурмом російські прикордонники, які вирішили конвоювати судно до Мурманська. Слідчий комітет Росії раніше заявив, що може звинуватити екологів у піратстві, через що їм може загрожувати до 15 років ув’язнення.