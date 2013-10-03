Юристи Грінпіс подали апеляції стосовно усіх активістів, узятих під варту в РФ

”Цими скаргами оспорюються ухвали суду про вибір запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, винесені стосовно активістів”, - зазначається у повідомленні організації, повідомляє РІА Новости.

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Активісти Greenpeace спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу ”Прирозломна” компанії ”Газпром нафта шельф” для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.

Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його до Кольської затоки. Активістів доставили на берег і розмістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і довколишніх міст. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких, – українець Руслан Якушев.

Минулого тижня учасників акції було заарештовано, а зараз усім їм пред`явлено звинувачення у піратстві.