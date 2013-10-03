Всіх членів команди судна Greenpeace звинуватили в піратстві

Всім членам екіпажу судна Greenpeace «Арктик Санрайз» пред'явили звинувачення за статтею 227 Кримінального кодексу Російської Федерації (піратство). Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

Всього на «Арктик Санрайз » були представники 19 країн.

На борту криголама перебували 30 осіб, серед яких громадянин України - Руслан Якушев, корабельний кок. Також на судні знаходилося два журналісти-фрілансера - російський фотограф Денис Синяков (Лента.ру) і британський відеооператор Кірон Брайаном.

Згідно пред'явленої статті, членам екіпажу загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі і штраф до 500 тисяч рублів (близько 125 тисячі гривень).

"Обвинувачені не визнають свою провину в інкримінованому злочині і в даний час від дачі показань по суті обвинувачення відмовляються. Розслідування кримінальної справи триває", - йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Слідчий комітет Росії порушив проти активістів «Грінпіс» справу про піратство за акцію у морської платформи «Газпрому».

Акцію активісти проводили 18 вересня. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама.

Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземці, серед яких українець.

24 вересня Слідчий комітет Росії порушив відносно активістів Greenpeace справу про піратство. Більшість іноземних громадян з числа команди Arctic Sunrise арештовані строком на 2 місяці.