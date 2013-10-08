Дата розгляду апеляції українця з Greenpeace залишається невідомою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, МЗС відомо, що найближчим часом, навіть, за деякими повідомленнями, сьогодні, такі апеляційні звернення почнуть розглядатися вищою інстанцією в Мурманську.

“Наскільки ми розуміємо, це буде тривалий процес, оскільки апеляція кожного члена екіпажу буде розглядатися окремо. Тому, коли саме буде розглядатися справа нашого громадянина, поки що ми точно не можемо сказати. Очевидно, що це навряд чи буде цього тижня”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що МЗС України намагається з’ясувати точну дату розгляду апеляції.

За його словами, український консул буде присутній у Мурманську під час розгляду апеляції та співпрацюватиме із захистом.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких – українець Руслан Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

29 вересня усіх 30 членів команди судна Arctic Sunrise було засуджено до двох місяців арешту.

На сторінці «Грінпіс» у Twitter повідомлено, що українському члену екіпажу судна Руслану Якушеву висунуто офіційне обвинувачення у піратстві.