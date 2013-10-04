Перші апеляції у справі активістів Greenpeace розглянуть 8 жовтня

Мурманський обласний суд 8 жовтня розгляне три перші апеляційні скарги на арешт активістів Greenpeace, обвинувачених в піратстві, повідомив РАПСІ прес-секретар суду Олена Синиця, передає РІА Новости.

"Судова колегія розгляне скарги на арешти (Дениса) Синякова, (Андрія) Аллахвердова і (Катерини) Заспи у вівторок, 8 жовтня", - сказав вона.

"Заспа повідомила, що буде зв'язуватися з судом по відео-конференц-зв'язку", - уточнила прес -секретар. За словами Синиці, засідання почнуться о 9.30 мск, два процеси пройдуть одночасно в двох залах.

Як повідомила РІА Новости керівник адвокатської групи Ірина Ісакова, апеляції до обласного суду будуть передаватися тільки після того, як всі іноземні фігуранти ознайомляться зі скаргами, переведеними на їх рідні мови. "Вони повинні ознайомитися, розписатися і тільки потім скарги повинні направлятися до обласного суду. Може бути, це станеться наступного тижня", - пояснила адвокат.

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Активісти Greenpeace спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломної" ​​компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.

Наступного дня російські прикордонники з гелікоптера висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його до Кольської затоки. Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і довколишніх міст. Всім заарештованим 2 та 3 жовтня було пред'явлено звинувачення в піратстві.