ООН: 40% населення планети до 2030 року може опинитися без питної води

До 2030 року 40% населення планети може залишитися без достатньої кількості питної води. Про це генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив сьогодні на Водному саміті в Будапешті, який присвячений пошуку стійких концепцій використання цього природного ресурсу, передає ІТАР-ТАРС.

"2013 рік оголошено міжнародним роком співпраці в галузі водних ресурсів, ми маємо разом гарантувати рівний доступ всіх людей до води", - відзначив Пан Гі Мун, наголосивши, що брак води є одним з головних викликів для людства на найближчі десятиліття.

Генсек ООН зазначив, що дбайливе використання води є не тільки завданням влади. "Не можна все звалювати на уряди. Потрібно, щоб над цим працювали всі: і уряди, і бізнес-співтовариство і громадянське суспільство, а також кожна людина окремо", - пояснив він.

Читайте також: Нікополь залишився без питної води

На думку генсека, проблему браку води потрібно вирішувати в кількох напрямах.

"Перше - це продовольча безпека, - заявив він. - Сільське господарство не може існувати без води, і воно є головним її споживачем". Зменшити споживання дозволить розробка і впровадження сучасних іригаційних систем, а також культивація нових сортів сільськогосподарських культур, більш стійких до засухи, переконаний він.

Другий напрям, за словами генсека, - боротьба зі зміною клімату. Тут необхідно зробити все можливе, щоб зупинити глобальне потепління.

Ще однією проблемою є брак очисних споруд і каналізацій, а також нерозвиненість водопровідної інфраструктури. За його даними, більш як 2,5 млрд чоловік не мають доступу до нормальних санітарних умов, а близько 1 млрд чоловік і зовсім позбавлені доступу до водопровідних і каналізаційних систем.