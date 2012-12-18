Нікополь залишився без питної води

Як повідомили УНІАН в Головному територіальному управлінні МНС в Дніпропетровській області, «орієнтовно, внаслідок виходу з ладу запірної арматури діаметром 800 мм магістрального водогону питної води без централізованого водопостачання залишилось декілька кварталів міста. Теплопостачання міста не порушено, тому що здійснюється від іншого магістрального водогону, який перебуває у справному стані».

Водночас, як стало відомо кореспонденту УНІАН, Нікопольське управління міськводоканалу оприлюднило інформацію, що подача питної води припинена у місті Нікополі та найближчих селах.

За даними МНС, з метою недопущення надзвичайної ситуації в системах тепловодопостачання, здійснюється підвіз води підрозділами МНС області на об’єкти життєзабезпечення, в установи та заклади міста. При необхідності підрозділи МНС готові додатково розгорнути необхідну кількість мобільних пунктів обігріву з гарячим чаєм та їжею.

На місці події працює оперативна група рятувальників на чолі із начальником Головного територіального управління МНС у Дніпропетровській області полковником служби цивільного захисту Ігорем Романюком.

«Аварійними бригадами КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, які планується завершити сьогодні до 12 години», - наголошується в повідомленні МНС .

Всього до ліквідації залучено 22 особи та 5 одиниць техніки.

Довідка УНІАН. У м. Нікополі проживає більше 120 тисяч осіб.