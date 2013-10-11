ЗМІ: Біля берегів Лампедузи знову перекинувся човен з мігрантами

Біля берегів Лампедузи перекинувся човен з 250 мігрантами, на даний момент відомо про 12 загиблих. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на італійські ЗМІ.

За даними патрульної служби Італії, яка побачила судно, що перекинулося в Сіцілійській протоці, у воді знаходиться більше сотні біженців. Деякі з них не подають ознак життя.

Зараз рятувальна операція проходить під керівництвом мальтійської влали, яка попросила Італію надати допомогу. На місці знаходяться два військові кораблі Італії, які за допомогою вертольотів переправляють в район лиха надувні човни.

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3 жовтня біля берегів Лампедузи затонуло риболовецьке судно, що перевозило з Африки 518 мігрантів. На сьогодні рятувальникам вдалося витягнути з моря 328 тіл біженців, ще 35 тіл залишаються під водою. Вдалося врятувати 155 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що Євросоюз виділить Італії додаткові кошти в розмірі до 30 млн євро на вирішення проблеми біженців.