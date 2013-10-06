Біля Лампедузи знайшли ще 16 тіл мігрантів, доля понад 150 невідома

Таким чином, кількість жертв трагедії досягла 127 людей, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство АНСА.

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Як і раніше невідома доля понад 150 біженців з 440, що перебували на човні, який затонув 3 жовтня. Врятовано було 155 людей. Частину з них вже переведено з Лампедузи в інші центри тимчасового прийому.

За даними рятувальників, десятки загиблих залишаються під корпусом судна.