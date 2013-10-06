Біля Лампедузи знайшли ще 16 тіл мігрантів, доля понад 150 невідома
18:16, 06 жовтня 2013Світ
1013 0
Ще 16 тіл загиблих африканців в корабельній аварії біля берегів італійського острова Лампедуза було знайдено сьогодні
Таким чином, кількість жертв трагедії досягла 127 людей, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство АНСА.
На тему: Італія оголосила траур за потонулими мігрантами
Як і раніше невідома доля понад 150 біженців з 440, що перебували на човні, який затонув 3 жовтня. Врятовано було 155 людей. Частину з них вже переведено з Лампедузи в інші центри тимчасового прийому.
За даними рятувальників, десятки загиблих залишаються під корпусом судна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter