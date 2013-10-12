Президент Європарламенту запросив Папу Римського виступити перед депутатами

02:51, 12 жовтня 2013
Світ
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Президент Європейського парламенту Мартін Шульц під час аудієнції у Папи Римського Франциска у Ватикані у п'ятницю запросив понтифіка відвідати Страсбург і виступити перед депутатами.

Папа Римський / Фото: jesuit.org

"Голос Папи Франциска має величезний вплив на те, що відбувається в сучасному світі", - підкреслив Мартін Шульц і додав, що він запросив предстоятеля Католицької церкви в Страсбург рівно через 25 років після виступу в Європарламенті Папи Івана Павла II, якого 27 квітня 2014 буде проголошено святим, повідомляє РІА Новости з посиланням на радіо Ватикану.

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Відзначивши, що у 1988 році "був інший час", Європу ще розділяла "залізна завіса", глава Європарламенту підкреслив, що зараз в єдиній Європі парламент повинен відігравати ключову роль і стати інструментом для створення справедливішого світу. На думку Шульца, слово "людини такого великого впливу", як Папа Римський Франциск, буде дуже вагомим у Європарламенті.

Під час бесіди, яка тривала півгодини, Франциск і Мартін Шульц обговорили проблеми бідності, міграції, майбутнього молоді, яка не може знайти роботу, а також літніх людей.

Єдиним понтифіком, який виступав перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі, був Іван Павло II. Він виголосив свою промову 11 жовтня 1988, наступний візит був запланований на 2004 рік, однак він не відбувся.

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