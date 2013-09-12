Папа Фрациск хоче налагодити діалог атеїстів з католиками

Про це йдеться у зверненні понтифіка до головного редактора італійської лівої газети Repubblic Еудженіо Скальфаро, який публічно декларує свою невіру, повідомляє РІА Новости.

Папа Римський заявив, що християнська віра протягом століть "була символом світла", а в даний час в громадській думці через ЗМІ сприймається як "темний лик забобон", який протистоїть "світлові розуму".

Понтифік висловив переконання, що настав час "діалогу, вільного від забобонів", в рамках якого католики могли б ясно викласти світу суть своєї віри.

Відповідаючи на запитання Скальфаро про те, чи пробачить християнський Бог гріхи невіруючих, Франциск нагадав, що "милість Божа безмежна".