Папа Фрациск хоче налагодити діалог атеїстів з католиками
03:29, 12 вересня 2013Світ
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Папа Римський Франциск закликав невіруючих до діалогу з католиками.
Папа Римський заявив, що християнська віра протягом століть "була символом світла", а тепер через ЗМІ сприймається як "темний лик забобон" / Фото: jesuit.org
Про це йдеться у зверненні понтифіка до головного редактора італійської лівої газети Repubblic Еудженіо Скальфаро, який публічно декларує свою невіру, повідомляє РІА Новости.
Папа Римський заявив, що християнська віра протягом століть "була символом світла", а в даний час в громадській думці через ЗМІ сприймається як "темний лик забобон", який протистоїть "світлові розуму".
Понтифік висловив переконання, що настав час "діалогу, вільного від забобонів", в рамках якого католики могли б ясно викласти світу суть своєї віри.
Відповідаючи на запитання Скальфаро про те, чи пробачить християнський Бог гріхи невіруючих, Франциск нагадав, що "милість Божа безмежна".
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