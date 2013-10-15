В Росії ще не вирішили, коли розглянуть апеляцію українця з Greenpeace
Дату розгляду апеляції громадянина України Руслана Якушева, члена екіпажу судна Greenpeace поки що не визначено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
За його словами, наразі апеляція ще перебуває в Ленінському районному суді Мурманська і не передана до обласного суду, який має розглядати цю апеляцію.
“Дати поки що немає, ми очікуємо рішення районного суду щодо передачі матеріалів до обласного суду і визначення обласним судом дати розгляду апеляції нашого громадянина”, - сказав Перебийніс.
За його словами, зараз українських дипломатів немає в Мурманську, але в день, коли буде розглядатися апеляція, генеральний консул має перебувати у Мурманську.
На тему: Перші апеляції у справі активістів Greenpeace розглянуть 8 жовтня
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких – українець Якушев.
24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.
25 вересня Президент Росії Володимир Путін під час засідання III Міжнародного арктичного форуму «Арктика – територія діалогу» сказав, що не вважає піратами активістів Greenpeace, яких затримали російські правоохоронні органи за акцію біля платформи «Газпрому» в Печерському морі.
29 вересня всіх 30 членів команди судна Arctic Sunrise було засуджено до двох місяців арешту.
2 жовтня двом активістам «Грінпіс» з криголама Arctic Sunrise - відеооператору-фрілансеру з Великої Британії та активістці з Бразилії пред'явлено обвинувачення в піратстві. Це обвинувачення загрожує ув’язненням на строк від 10 до 15 років. Також офіційне обвинувачення у піратстві висунуто українському члену екіпажа судна Greenpeace Якушеву.