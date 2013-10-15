В Росії ще не вирішили, коли розглянуть апеляцію українця з Greenpeace

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його словами, наразі апеляція ще перебуває в Ленінському районному суді Мурманська і не передана до обласного суду, який має розглядати цю апеляцію.

“Дати поки що немає, ми очікуємо рішення районного суду щодо передачі матеріалів до обласного суду і визначення обласним судом дати розгляду апеляції нашого громадянина”, - сказав Перебийніс.

За його словами, зараз українських дипломатів немає в Мурманську, але в день, коли буде розглядатися апеляція, генеральний консул має перебувати у Мурманську.

На тему: Перші апеляції у справі активістів Greenpeace розглянуть 8 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких – українець Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

25 вересня Президент Росії Володимир Путін під час засідання III Міжнародного арктичного форуму «Арктика – територія діалогу» сказав, що не вважає піратами активістів Greenpeace, яких затримали російські правоохоронні органи за акцію біля платформи «Газпрому» в Печерському морі.

29 вересня всіх 30 членів команди судна Arctic Sunrise було засуджено до двох місяців арешту.

2 жовтня двом активістам «Грінпіс» з криголама Arctic Sunrise - відеооператору-фрілансеру з Великої Британії та активістці з Бразилії пред'явлено обвинувачення в піратстві. Це обвинувачення загрожує ув’язненням на строк від 10 до 15 років. Також офіційне обвинувачення у піратстві висунуто українському члену екіпажа судна Greenpeace Якушеву.