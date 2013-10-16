Тайфун в Японії: 13 людей загинуло, 63 тисячам рекомендовано евакуюватися

Кількість жертв тайфуну "Віпа" на японському острові Ідзу-Осима досягла 13, повідомляє РІА Новости з посиланням на телекомпанію NHK.

Кілька будинків у місті Осима-мати були зруйновані річкою, що вийшла з берегів після злив, які приніс тайфун. Раніше повідомлялося, що на острові Ідзу-Осима минулої ночі за годину випало 122 міліметри опадів - рекордна кількість за весь час ведення подібної статистики. За добу тут випало близько 800 міліметрів опадів, що вдвічі перевищує місячну норму для жовтня.

Зливи спровокували зсуви, що зруйнували декілька десятків будинків. Поки владі не вдалося зв'язатися ще з 30 городянами.

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Тайфун "Віпа" рухається на північний схід уздовж тихоокеанського узбережжя Японії. Тиск у центрі тайфуну складає 960 гектопаскалей, швидкість вітру - 35 метрів на секунду, при поривах - до 50 метрів в секунду.

Більше 63 тисяч людей у ​​японських префектурах Тіба, Сайтама, Токіо і Нагано отримали вказівки евакуюватися.

В аеропортах "Наріта" і "Ханеда" поблизу Токіо скасовано 502 авіарейси.

Як очікується, до вечора середи тайфун досягне північно-східних і північних районів країни. Метеорологи попереджають про небезпеку зсувів і затоплень і закликають не залишати будинки без гострої необхідності.