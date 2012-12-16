На Філіппінах кількість жертв тайфуну перевищила тисячу осіб

За уточненими даними філіппінської влади, на сьогодні ще 844 особи вважаються зниклими безвісти, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У зоні лиха зруйновано десятки тисяч будинків, порушено електропостачання. Затоплено понад 20 тис. гектарів бананових плантацій, рисових і кукурудзяних полів. Прямий економічний збиток перевищив 200 млн доларів.

У притулках і евакуаційних центрах залишаються десятки тисяч осіб, які залишилися без даху над головою.

Щороку на Філіппінські острови обрушується до 20 тропічних циклонів, які призводять до загибелі сотень людей. "Бофа", який пронісся над південними районами республіки у вівторок, став найпотужнішим тайфуном цього сезону.