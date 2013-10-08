Потужний тайфун знеструмив 20 тисяч будинків на півдні Японії

Тайфун "Данас", визнаний японськими метеорологами одним з найсильніших у цьому році, рухається з півдня на північний захід і пройде уздовж західного узбережжя країни. Через нього на півдні країни вже скасовано 115 авіарейсів. У префектурі Кагосіма зафіксовані пориви вітру до 53,5 метра в секунду, повідомляє РІА Новости.

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Метеорологи попереджають про можливі зсуви і смерчі, про небезпеку виходу річок з берегів і затоплення низовин. Тайфун несе з собою зливові дощі. На Кюсю можливе випадання опадів до 60-70 міліметрів на годину. Всього ж до завтрашнього дня в ряді районів островів Кюсю і Сікоку може випасти до 200 міліметрів опадів.