На Філіппінах за добу стався другий землетрус, загинуло понад 150 осіб

Новий підземний поштовх магнітудою 5,5 стався в четвер вранці в центральній частині Філіппін, постраждалої двома днями раніше від найпотужнішого в цьому регіоні за останні 23 роки землетрусу магнітудою 7,2, повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС) .

До цього максимальна магнітуда переважної більшості триваючих афтершоків, яких сейсмологи зареєстрували вже понад 1,2 тисячі, не перевищувала 4,8. Винятком стали лише два поштовхи магнітудою 5,1, що мали місце добу тому. Фахівці ФІВС очікують, що афтершоки триватимуть ще кілька днів, але навряд чи зрівняються силою з головним землетрусом.

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Епіцентр нового землетрусу знаходився в 18 кілометрах на північний захід від міста Тагбіларан на найбільш постраждалому від стихійного лиха острові Бохоль, а його осередок залягав на глибині всього лише одного кілометра.

Згідно з останньою заявою національного управління цивільної оборони, серія підземних поштовхів вже забрала життя 156 людей, 22 вважаються зниклими безвісти, поранено 374. Всього від них в тій чи іншій мірі постраждали понад 3 мільйони, даху над головою позбулися понад 47 тисяч осіб, що розміщуються в даний час в евакуаційних центрах.