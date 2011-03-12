Підземні поштовхи зафіксовані в Мексиці, Індонезії, Китаї

Сьогодні землетруси сталися поблизу узбережжя Мексики, островів Фіджі, Гаваї, а також на територіях Індонезії та Домініканської Республіки.

Як повідомляють «Подробиці» з посиланням на дані Геологічної служби США, магнітуда поштовхів становила від 2,6 до 5,5. Найслабкішими виявилися поштовхи біля узбережжя Гаваїв – їх магнітуда становила 2,6 і 3. Підземний поштовх магнітудою 3 стався на глибині 9,3 кілометра і знаходився за 369 кілометрів від Гонолулу.

Поштовхи з магнітудою 5 і 5,5 зафіксовані в Індонезії. Землетрус магнітудою 5,5 стався о 13.04 за місцевим часом і знаходився безпосередньо на території Індонезії, поблизу північного узбережжя Папуа - Нової Гвінеї.

Поблизу узбережжя Мексики стався поштовх магнітудою 4,4 о 3.17 за місцевим часом. Він знаходився за 273 кілометри від міста Пуерто-Вальярта (населення 350 тисяч осіб), а також за 837 кілометрів від Мехіко.

На Фіджі стався землетрус магнітудою 5 о 20.38 за місцевим часом. Епіцентр знаходився за 2035 кілометрів від столиці Нової Зеландії Окленда.

У Домініканській республіці стався підземний поштовх магнітудою 2,9. Він знаходився за 198 кілометрів від столиці держави Санто-Домінго з населенням 2,2 мільйона осіб.

Як зазначається, східне узбережжя Японії продовжує трясти, там вже сталося 70 поштовхів магнітудою від 4,7 до 6. У повіті Інцзян провінції Юньнань (Південно-Західний Китай) стався землетрус магнітудою 5,8. Внаслідок стихійного лиха постраждали 350 тисяч осіб. 11 березня за 130 км від північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 8,9. Землетрус викликав потужне цунамі. Головне поліцейське управління Японії повідомило, що число загиблих і зниклих без весті перевищило 1,4 тисячі осіб. Крім того, на островах Тонга 12 березня стався землетрус магнітудою 6,1.