Через землетрус на Філіппінах загинуло більше 100 осіб

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на Філіппінах вранці в середу досягло 107, і ця цифра збільшиться, повідомляє РІА Новости з посиланням на регіональні електронні ЗМІ, які цитують місцеву владу.

Раніше в останньому зведенні національного управління цивільної оборони йшлося про те, що стихійне лихо забрало життя 99 людей, поранені 276, даху над головою позбулося 12,5 тисячі, їх розміщено в евакоцентрах.

"Наші зусилля сьогодні зосереджені на тому, щоб досягти ізольованих районів. Ми вважаємо, що там у пастці опинилися люди, і нам необхідно провести пошуково-рятувальні операції", - сказав офіційний представник національного управління цивільної оборони Рейнальдо Балідо.

"Ми очікуємо, що число (загиблих) ще зросте, оскільки в деяких районах ще не проведені пошуково-рятувальні операції", - заявила глава цивільної оборони в центральній частині Філіппін Минда Моранте.

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Напередодні в центральній частині Філіппін стався найпотужніший в цьому регіоні за останні 23 роки землетрус магнітудою 7,2. За словами директора Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС) Ренато Солідума, "магнітуда була еквівалентна вибуху 32 таких самих (атомних) бомб, як та, що вибухнула над Хіросімою".

У середу вранці в зоні лиха сталися два нових підземних поштовхи магнітудою 5,1. До цього максимальна магнітуда триваючих і в цей час афтершоків, яких сейсмологи лише за 21 годину після потужного землетрусу зареєстрували 725, становила 4,3. На відміну від землетрусу напередодні і більшості послідували за ним афтершоків, епіцентр одного з останніх двох поштовхів знаходився не на острові Бохоль, а у південно-східного узбережжя сусіднього і набагато більш густонаселеного острова Себу, де розташовані друге за величиною в країні однойменне місто, другий за значенням аеропорт і найжвавіший на Філіппінах морський порт. Осередок землетрусу залягав на глибині десяти кілометрів.