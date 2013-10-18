Толоконникова з Pussy Riot домоглася переведення до іншої колонії

Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що засуджену на два роки за хуліганство учасницю панк-групи Pussy Riot Надію Толоконникову переведуть з мордовської ІК -14 до іншої колонії, повідомляється на сайті ФСВП.

"У зв'язку зі зверненням засудженої Надії Толоконникової про забезпечення її особистої безпеки, що надійшло до ФСВП Росії, керівництвом відомства прийнято рішення про переведення її з ІК -14 УФСІН Росії по Республіці Мордовія до іншої виправної установи", - йдеться в повідомленні.

У яку саме колонію переведуть Толоконникову, не уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, учасницю Pussy Riot Надію Толоконникову перевели з лікарні назад до колонії в Мордовії. У зв'язку зі своїм поверненням до мордовську колонію, Толоконникова оголосила про те, що відновлює раніше припинене голодування.

При цьому раніше в ЗМІ проходила інформація, що Толоконникову нібито перевели в колонію у Чувашії, однак сторона захисту і чоловік засудженої тоді спростували ці дані.

Толоконникова 23 вересня оголосила голодування і попросила порушити кримінальну справу проти заступника начальника мордовської колонії, який нібито погрожував вбити її. Першого жовтня вона припинила голодування, пославшись на поганий стан здоров'я. Після цього вона й потрапила до лікарні.