Толоконникова із Pussy Riot відновила голодування після повернення з лікарні

Учасницю Pussy Riot Надію Толоконникову перевели з лікарні назад до колонії в Мордовії, повідомляє РІА Новости з посиланням регіональне управління ФСВП.

"У четвер Толоконникову перевели із лікарні медико-санітарної частини ФСВП назад в ІК -14. Стаціонарний курс лікування Толоконникової завершено, вона перебуватиме під подальшим амбулаторним наглядом лікарів у колонії", - сказав співрозмовник агентства.

У зв'язку зі своїм поверненням у мордовську колонію, Толоконникова оголосила про те, що відновлює раніше припинене голодування. Про це йдеться в листі чоловіка Толоконникової Петра Верзілова, який надійшов до редакції порталу Лента.ру.

На даний момент, як повідомляє Верзілов, Толоконникова знаходиться у медсанчастині виправної колонії, про що адвокатам засудженої повідомили в Слідчому комітеті Росії. Слідчі запланували на 18 жовтня низку процесуальних дій за участю Толоконниковой та її адвоката Дмитра Дінзе.

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При цьому раніше в ЗМІ проходила інформація, що Толоконникову нібито перевели до колонії в Чувашії, однак сторона захисту і чоловік засудженої тоді спростували ці дані. Толоконникова 23 вересня оголосила голодування і попросила порушити кримінальну справу проти заступника начальника мордовської колонії, який нібито погрожував вбити її. Першого жовтня вона припинила голодування, пославшись на поганий стан здоров'я. Після цього вона і потрапила до лікарні.