ЗМІ: Нідерланди звернулися у міжнародний трибунал у справі активістів Greenpeace

Влада Нідерландів звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права у справі про затримання у РФ судна Arctic Sunrise і у зв'язку з арештом активістів Greenpeace, передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Два дні тому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте попередив, що Гаага звернеться в трибунал у Гамбурзі, якщо до понеділка ситуація з активістами Greenpeace у Росії не вирішиться.

«Держава (Нідерланди) вимагає звільнення заарештованого екіпажу і самого судна", - йдеться в заяві нідерландського МЗС. За даними агентства, Нідерланди розраховують, що слухання в Гамбурзі за поданою ними скаргою відбудуться упродовж трьох тижнів.

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Активісти Greenpeace спробували 18 вересня в Печорском морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Всіх 30 активістів було арештовано, серед яких, – українець Руслан Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив щодо активістів справу про піратство.