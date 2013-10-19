Нідерланди погрожують Росії міжнародним трибуналом через ситуацію з Greenpeace

Нідерланди мають намір звернутися до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, якщо ситуація з активістами Greenpeace у Росії не буде розв’язана на понеділок.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт нідерландської телерадіокомпанії NOS з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Марка Рютте.

"Якщо у понеділок рішення не буде, Нідерланди звернуться до Міжнародного трибуналу в Гамбурзі", - заявив нідерландський прем'єр.

При цьому Рютте вкотре згадав, що говорити про можливість скасування візиту до Росії короля Нідерландів у зв'язку з низкою неприємних інцидентів у відносинах двох країн наразі передчасно. Передбачається, що король Віллем-Олександр з дружиною відвідає Росію 9 листопада. Візит приурочений до офіційного закриття перехресного року Росії і Нідерландів, який проходить на даний час.

"Ці інциденти ми повинні врегулювати послідовно, крок за кроком, спокійно. І потім ми зможемо разом урочисто відзначити закриття року Росії і Нідерландів", - сказав Рютте.

Активісти Greenpeace спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для акції проти нафтовидобування в Арктиці. Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Всі 30 активістів були заарештовані, серед них – українець Руслан Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.