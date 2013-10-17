Greenpeace протестуватиме у 31 країні світу проти арешту своїх активістів Росією

Активісти Greenpeace у п'ятницю проведуть в 31 країні акції на підтримку своїх соратників із судна Arctic Sunrise, які були арештовані в Росії за звинуваченням у піратстві, повідомив РІА «Новости» представник німецького відділення цієї екологічної організації Йорг Феддерн.

За його словами, у Німеччині акції протесту з вимогою звільнення екологів, які вже місяць перебувають під вартою, відбудуться в цілому в 32 містах. Більшість з них відбудуться у суботу, відзначив співбесідник агентства.

"Акції будуть різні за формою. Так, у Берліні ми влаштуємо достатньо тривалий "музичний пікет" біля будівлі посольства РФ. Він почнеться у суботу о 9.00 (11.00 мск) і без перерви триватиме 30 годин. У ньому візьмуть участь більш як 100 чоловік, зокрема музикантів", - сказав Феддерн.

Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового тримання Мурманська і довколишніх міст. Всім заарештованим пред'явлено звинувачення в піратстві.

Всього було затримано 30 чоловік, зокрема іноземці, серед яких – українець Руслан Якушев.