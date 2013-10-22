Апеляцію українця із Greenpeace Росія хоче розглянути завтра
Завтра обласний суд Мурманська розгляне апеляцію на арешт громадянина України із судна Arctic Sunrise
Про це УНІАН повідомив тимчасово виконуючий обов'язки генерального консула України в Санкт-Петербурзі Олег Євдокимов.
"Засідання суду з розгляду апеляції на арешт громадянина України Руслана Якушева заплановано на середу, 23 жовтня", - сказав Євдокимов.
У свою чергу, на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що Якушев був членом екіпажу судна (корабельний кок – УНІАН), тому не може нести відповідальності за дії, які інкримінуються активістам «Грінпіс».
«Разом з тим, оскільки справа переведена в юридичну площину, ми мусимо пройти цей шлях», - сказав Перебийніс.
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За його словами, Генеральне консульство України контактує із захистом та адвокатами і працює над забезпеченням консульсько-правової допомоги Якушеву.
Як відомо, активісти «Грінпіс» спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.
Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Всі 30 активістів «Грінпіс» були заарештовані, серед них - українець Якушев.
24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.