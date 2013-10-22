Апеляцію українця із Greenpeace Росія хоче розглянути завтра

Про це УНІАН повідомив тимчасово виконуючий обов'язки генерального консула України в Санкт-Петербурзі Олег Євдокимов.

"Засідання суду з розгляду апеляції на арешт громадянина України Руслана Якушева заплановано на середу, 23 жовтня", - сказав Євдокимов.

У свою чергу, на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що Якушев був членом екіпажу судна (корабельний кок – УНІАН), тому не може нести відповідальності за дії, які інкримінуються активістам «Грінпіс».

«Разом з тим, оскільки справа переведена в юридичну площину, ми мусимо пройти цей шлях», - сказав Перебийніс.

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За його словами, Генеральне консульство України контактує із захистом та адвокатами і працює над забезпеченням консульсько-правової допомоги Якушеву.

Як відомо, активісти «Грінпіс» спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.

Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Всі 30 активістів «Грінпіс» були заарештовані, серед них - українець Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.