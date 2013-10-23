Розвідка США назвала відомості про шпигунство за французами "неточною інформацією"

Так чиновник відреагував на матеріал газети Le Monde, в якому на основі викриттів Сноудена розповідалося про запис Агентством національної безпеки США більше 70 млн телефонних розмов французьких громадян, пише Russia Today.

За даними агентства France-Presse, заява Клеппера стала першою офіційною реакцією з боку Білого дому.

Днями Le Monde оприлюднила нові секретні документи АНБ, надані екс-співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом. За даними видання, матеріали свідчать про шпигунство американських спецслужб за співробітниками французького посольства у Вашингтоні, а також французького представництва в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Секретний моніторинг за комп'ютерами диппредставництв здійснювався за допомогою програми Genie.

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Інформація, опублікована в Le Monde, викликала обурення французької влади. Білий дім, у свою чергу, оголосив, що «США збирають дані зовнішньої розвідки так само, як це роблять всі держави». Правда, американський президент Барак Обама пообіцяв змінити способи збору розвідданих, щоб не порушувалися права на приватне життя.

Раніше на підставі матеріалів Едварда Сноудена, які публікуються з червня 2013 року, повідомлялося про прослуховування телефонних переговорів представників ЄС у Нью-Йорку, Вашингтоні та Брюсселі, а також про доступ АНБ до електронної пошти посадовців Бразилії та Мексики.