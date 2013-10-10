The Guardian буде і далі публікувати викриття від Сноудена

"Ми продовжимо публікацію матеріалів у найближчому майбутньому. В даний час всі документи проходять ретельну обробку", - головред The Guardian, слова якого цитує Russia Today.

На тему: ЗМІ: Колишній глава ЦРУ пригрозив "знищити" Сноудена

Він підкреслив, що ніхто не може змусити видання перестати писати про це.

Напередодні Генеральний директор британської служби контррозвідки Мі-5 Ендрю Паркер виступив проти публікації інформації про секретні методи роботи агентів у британській пресі. Він підкреслив, що такі публікації є "подарунком для терористів" і можуть серйозно зашкодити інтересам безпеки країни.

Як відомо, Едвард Сноуден став автором сенсації про шпигунську діяльність, яку веде ЦРУ. Він розповів журналістам, що АНБ прослуховує телефонні розмови своїх громадян і читає їх листування електронною поштою і в соціальних мережах. Після цієї публікації Вашингтон оголосив полювання на екс-співробітника ЦРУ.

Спочатку Сноуден втік із США до Гонконгу, а в кінці червня прилетів до Москви. Його паспорт було анульовано США, і колишній співробітник спецслужб не зміг покинути московський аеропорт. 1 серпня Сноуден отримав тимчасовий притулок у Росії і покинув транзитну зону "Шереметьєво", де провів більше місяця.