Президенти Франції та США обговорили інцидент зі шпигунством американських спецслужб

Ситуацію, пов'язану із повідомленнями ЗМІ про масове прослуховування телефонів французьких громадян, обговорив телефоном з президентом Франції Франсуа Олландом голова адміністрації США Барак Обама. Про це повідомив ІТАР-ТАРС із посиланням на Білий дім.

"Сполучені Штати і Франція є союзниками і друзями та підтримують тісні робочі відносини з широкого кола питань, включаючи безпеку і розвідку, - йдеться в заяві Білого дому. - Президент / Обама / і президент Олланд обговорили нещодавні публікації в пресі - деякі з них спотворюють нашу діяльність, а деякі піднімають законні питання, які є у наших друзів і союзників з приводу того, як ці / розвідувальні / можливості використовуються".

У Білому домі нагадали, що Обама розпорядився переглянути весь процес збору розвідувальної інформації спецслужбами США, щоб не допустити порушення права громадян на недоторканність приватного життя. "Обидва президенти погодилися з тим, що необхідно продовжувати обговорення цих питань дипломатичними каналами", - вказується в його заяві.

На тему: ЗМІ: Франція винесе проблему шпигунства США за Європою на саміт ЄС

Глави двох держав обговорили також "триваюче насильство в Сирії і необхідність політичного врегулювання кризи".

Як повідомила в понеділок газета "Монд", у період з 10 грудня 2012 року з 8 січня поточного року Агентством національної безпеки США, яке займається електронною розвідкою, було здійснено перехоплення 70,3 млн телефонних розмов та СМС-повідомлень. На думку газети, крім осіб, підозрюваних у причетності до тероризму, прослуховувалися розмови співробітників французької адміністрації, бізнесменів і політиків. У Білому домі не підтвердили, але і не спростували цієї інформації, що викликала обурення офіційного Парижа.

Французька влада назвала дії американських спецслужб неприпустимими. Для роз'яснень до МЗС Франції був викликаний посол США в Парижі Чарльз Рівкін.