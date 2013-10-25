У США зносять школу "Сенді хук", в якій Ланца розстріляв 26 людей

Співробітники будівельної фірми, яка займатиметься знесенням, не мають права розголошувати жодну інформацію про хід робіт. Це обумовлено небажанням жителів міста привертати зайву увагу ЗМІ, зазначає NEWSru.com з посиланням на ІТАР-ТАРС.

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"До нас щодня приходять люди, які хочуть подивитися на школу. Ньютаун не є туристичною визначною пам'яткою. Це просто маленьке місто з населенням 28 тисяч осіб, яке хоче, щоб його залишили в спокої після трагедії, що відбулася", - заявила представник місцевої адміністрації Патрісія Ллодра.

Навколо школи вже зведені огорожі, щоб не допустити напливу цікавих. "Ми не хочемо, щоб частинки будівлі були виставлені на продаж на інтернет-аукціоні eBay", - зазначила Ллодра.

На час знесення, яке, як очікується, завершиться до першої річниці трагедії, на обгородженій території буде цілодобово чергувати охорона.

На вивільненому місці було вирішено збудувати нову школу. За попередніми підрахунками, на її зведення потрібно близько 50 млн доларів, які будуть виділені з бюджету Коннектикуту.

Як очікується, новий навчальний заклад відкриється у вересні 2016 року. До цього часу учні "Седі хук" продовжать ходити в одну із шкіл в сусідньому містечку Монро.

14 грудня 2012 психічно неврівноважений Ланца застрелив свою матір у власному будинку, після чого, озброївшись двома пістолетами і рушницею, попрямував до школи "Сенді хук", де раніше навчався. Увірвавшись в будівлю, він відкрив стрілянину, жертвами якої стали 20 дітей у віці 6-7 років і шестеро дорослих, в тому числі директор. Почувши наближення поліції, злочинець наклав на себе руки.

Бійня в Ньютауні потрясла всю країну і сильно хитнула маятник громадської думки у бік посилення контролю над торгівлею і володінням вогнепальною зброєю в США. Президент Барака Обама пообіцяв вжити заходів з метою покласти край подібним трагедіям.

У Коннектикуті, Нью-Йорку і ще декількох штатах були прийняті закони про посилення контролю за вогнепальною зброєю.