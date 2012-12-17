Американці вимагають обмежити продаж зброї у країні

Як передає РІА Новости, петиція розміщена на сайті Білого дому і, згідно з правилаи адміністрації США, повинна набрати мінімум 25 тисяч підписів, щоб бути розглянутою апаратом президента.

Право володіти вогнепальною зброєю закріплене в конституції США, проте це право в реальності спричиняє проблему - перестрілки, що повторюються мало не щотижня, в школах, торгових центрах і церквах. Останній такий інцидент стався у п'ятницю - 20-річний зловмисник убив 20 дітей і сім викладачів в школі штату Коннектікут. Злочинець стріляв із зареєстрованої на своє ім'я зброї - автоматичної гвинтівки і двох пістолетів.

«Наша мета - примусити адміністрацію Барака Обами розробити законопроект щодо обмеження продажу зброї. Важливо почати загальнонаціональний діалог, і розробка таких законів є єдиним способом зменшити кількість тих, хто гине від вогнепальної зброї. Ця петиція є колективною вимогою почати двопартійну дискусію, яка б привела до ухвалення пакету законів, що регулюють процес покупки зброї громадянами», - зазначають автори петиції.

Разом з тим, влада країни, визнаючи проблему і говорячи про необхідність її рішення, не поспішають почати її обговорення. Б.Обама раніше заявив, що проблему обігу зброї в країні вирішувати необхідно, проте прес-секретар Білого дому Джей Карні уточнив, що це «питання не сьогоднішнього дня».