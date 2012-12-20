Американці масово скуповують дитячі куленепробивні рюкзаки

Такі рюкзачки майже нічим не відрізняються від звичайних, за винятком невеликого доповнення - в спинку такого рюкзачка вшита спеціальна карбонова прокладка, яка може захистити дитину від кульового поранення, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету USA Today.

Наскільки такі рюкзаки важче звичайних і чи не впливає це на їх зручність для дитини, видання не уточнює.

Раніше ЗМІ писали про різке підвищення попиту на вогнепальну зброю, викликаним подіями в Коннектикуті. За словами власників збройових магазинів, попит на зброю у передноворічний час завжди підвищується, однак після розстрілу школярів продажу зброї досягли "астрономічного" рівня.

Двадцятирічний Адам Ланза влаштував 14 грудня криваву бійню в початковій школі "Сенді Хук" в місті Ньютаун штату Коннектикут, застреливши 27 чоловік, з яких 20 - діти у віці від п'яти до десяти років. Мотиви цього злочину досі не зрозумілі.