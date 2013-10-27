Іванішвілі звинуватили в порушенні закону про агітацію в день виборів

Сьогодні в Грузії відбуваються вибори Президента. На пост глави держави претендують 23 кандидати. Основними претендентами є Георгій Маргвелашвілі від правлячої коаліції "Грузинська мрія", Давид Бакрадзе від "Єдиного національного руху" (партія Михайла Саакашвілі) і Ніно Бурджанадзе від партії "Демократичний рух - Єдина Грузія".

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство "Новини-Грузія".

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Згідно зі скаргами представника партії Бурджанадзе, Іванішвілі в день виборів заявив, що проголосував за кандидата в Президенти Маргвелашвілі, а керівник його виборчого штабу Давид Саганелідзе дав прес-конференцію на тлі символіки партії "Грузинська мрія".

"Прем'єр-міністр після голосування привселюдно заявив, за кого проголосував, що є порушенням виборчого законодавства, згідно з яким у день виборів заборонена агітація", - заявила представник партії Бурджанадзе Тамар Цинцабадзе.

Водночас представник Центрвиборчкому Ека Азарашвілі вважає, що Іванішвілі не порушував закон. "Агітація не заборонена біля будівлі дільниці, а заборонена тільки в будівлі, де відбувається голосування", - пояснила Азарашвілі. Вона відзначила, що питання про те, чи є порушенням трансляція в прямому ефірі заяви Іванішвілі, має вирішити національна комісія з комунікацій.