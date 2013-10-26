У Грузії сьогодні «день тиші» перед виборами президента

У Грузії сьогодні останній день перед президентськими виборами.

Як передає радіо «Свобода», їх найбільш вірогідним переможцем вважається кандидат від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Георгій Маргвелашвілі. Два інших основних кандидати – колишні спікери парламенту Давид Бакрадзе і Ніно Бурджанадзе, за оцінками місцевих політологів, змагаються лише за друге місце, а також за право брати участь у другому турі голосування, якщо переможець не визначиться в першому турі.

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Прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі напередодні заявив, що другого туру президентських виборів "бути не повинно", бо кандидат від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Маргвелашвілі "переможе в першому ж турі".

Президент Грузії Михайло Саакашвілі і його соратники сприймають майбутні вибори глави держави як оформлення колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) як єдиної опозиційної сили. Саакашвілі, виступаючи перед студентами за два дні до виборів, звинуватив уряд Іванішвілі в припиненні реформ і попередив, що не має наміру миритися з "поверненням країни в минуле".