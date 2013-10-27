У Грузії відбуваються президентські вибори

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами прес-секретаря Центрвиборчкому Екі Азарашвілі, голосування почалося в спокійній обстановці.

У виборчих бюлетенях 23 кандидати. Один із них – Акакій Асатіані, колишній спікер парламенту, нині лідер партії «Союз традиціоналістів», зняв свою кандидатуру на користь Ніно Бурджанадзе, також екс-спікера, яка очолює зараз партію «Демократичний рух – єдина Грузія».

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Основними претендентами на пост Президента вважаються кандидат від правлячої коаліції «Грузинська мрія» Георгій Маргвелашвілі, Давид Бакрадзе від «Єдиного національного руху» (партії чинного Президента Михайла Саакашвілі) і Бурджанадзе. Якщо жоден із кандидатів не набере 50% + 1 голос, буде призначено другий тур. Порогу явки виборців на виборах у Грузії немає.

З обранням нового Президента в країні набувають чинності поправки до Конституції, прийняті в 2010 році, за якими реальна влада буде сконцентрована в руках прем'єр-міністра. Поправками, прийнятими нещодавно, дещо обмежуються і повноваження прем'єра, при цьому збільшується роль парламенту при ухваленні важливих державних рішень. Президент же фактично матиме представницькі функції.