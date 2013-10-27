Активність на президентських виборах в Грузії перевищує 30 відсотків

Партія чинного президента Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» звинуватила владу в спробі влаштувати так звані «каруселі» на виборчих дільницях.

На тему: У Грузії відбуваються президентські вибори

Про це передає Радіо Свобода з посиланням на Центрвиборчком країни.

Раніше сьогодні партія кандидата в президенти, екс-спікера Ніно Бурджанадзе «Демократичний рух» звинуватила провладну «Грузинську мрію» в агітації в день виборів.

Основними претендентами на пост президента вважаються кандидат від правлячої коаліції Георгій Маргвелашвілі, Давид Бакрадзе від «Єдиного національного руху» і Бурджанадзе.

Всього у виборчих бюлетенях 23 кандидати. Один з них - лідер партії "Союз традиціоналістів" Акакій Асатіані зняв свою кандидатуру на користь Бурджанадзе.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50 відсотків плюс один голос, буде призначено другий тур. Порогу явки виборців на виборах в Грузії поки що не досягнуто.