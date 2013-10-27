Прослуховування союзників завдає великої політичної шкоди - МЗС Німеччини

Про це заявив у неділю голова МЗС ФРН Гідо Вестервелле, слова якого наводить зовнішньополітичне відомство.

Як повідомив раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, влада Німеччини отримала інформацію про те, що спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон Ангели Меркель. Німеччина негайно направила до Вашингтона запит і зажадала пояснень, повідомляє РІА Новости.

Меркель особисто зателефонувала президенту США Бараку Обамі і дала зрозуміти, що вважає такі дії абсолютно неприйнятними.

На тему: США прослуховували телефон Меркель з 2002 року - ЗМІ

"На німецькій території діє німецьке право, і це для всіх: для німців та іноземців, для громадян і підприємств, так само, як для дипломатів і посольств", - заявив Вестервелле.

Журнал Spiegel повідомив раніше, що американські спецслужби вели стеження за комунікаціями в урядовому кварталі Берліна з американського посольства, яке розташоване в центрі міста. У будівлі посольства були встановлені сучасні антени з великим посиленням, зазначає видання. З документа, датованого 2010 роком, випливає, що таке ж обладнання спецслужби встановили ще майже в 80 містах світу, пише видання.

Міністр зазначив, що прослуховування країни-партнера завдає "великої політичної шкоди". "Тому що це загрожує підірвати умови, які утримують нас разом і в яких ми все більше потребуємо для спільної побудови майбутнього в глобалізованому світі в XXI столітті. Не все, що технічно можливо, є політично розсудливим", - підкреслив Вестервелле.