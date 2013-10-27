США прослуховували телефон Меркель з 2002 року - ЗМІ

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це пише журнал «Шпігель».

Видання стверджує, що дістало доступ до секретних документів Агентства національної безпеки. З них виходить, що Меркель прослуховували ще до того, як вона стала канцлером ФРН.

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Крім того, в статті говориться, що АНБ організувало розвідувальну базу в Посольстві США в Берліні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина направить керівників своєї розвідки до Вашингтона на переговори. Дату поїздки поки що не оголошено.