США прослуховували телефон Меркель з 2002 року - ЗМІ
11:53, 27 жовтня 2013Політика
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Сполучені Штати прослуховували телефон канцлера Німеччини Ангели Меркель з 2002 року.
Телефон Меркель прослуховують більше 10 років, пишуть ЗМІ
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це пише журнал «Шпігель».
Видання стверджує, що дістало доступ до секретних документів Агентства національної безпеки. З них виходить, що Меркель прослуховували ще до того, як вона стала канцлером ФРН.
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Крім того, в статті говориться, що АНБ організувало розвідувальну базу в Посольстві США в Берліні.
Раніше повідомлялося, що Німеччина направить керівників своєї розвідки до Вашингтона на переговори. Дату поїздки поки що не оголошено.
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