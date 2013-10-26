ЗМІ: Обама запевнив Меркель, що нічого не знав про прослуховування її телефону

Президент США Барак Обама запевнив канцлера ФРН Ангелу Меркель в тому, що нічого не знав про можливе прослуховування її мобільного телефону американським Агентством національної безпеки /АНБ/.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" у своїй електронній версії.

На тему: Німеччина і Франція обговорять інцидент щодо шпигунства спецслужб США

Телефонна розмова президента і глави уряду відбувся в минулу середу. Раніше прес-секретар Білого дому Джей Карні повідомив, що глава американської адміністрації запевнив канцлера в тому, що спецслужби США "не прослуховували і не будуть прослуховувати" її телефонні переговори. Тобто Обама не заперечував до кінця можливість електронного шпигунства за Меркель в минулому, уточнило видання.