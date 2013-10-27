На виборах у Грузії перемагає кандидат від правлячої партії - екзит-поли
19:21, 27 жовтня 2013Світ
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На президентських виборах в Грузії, за даними екзит-полів, перемогу здобув кандидат від правлячої партії «Грузинська мрія» Георгія Маргвелашвілі.
За попередніми даними, за Маргвелашвілі проголосували 66,7 відсотка виборців / Фото : vestikavkaza.ru
За даними екзит-полів, за нього його проголосували 66,7 відсотка виборців.
Друге місце посів Давид Бакрадзе. За нього проголосували 22,2 відсотка, він представляє партію «Єдиний національний рух» (ЄНР), лідером якої є нинішній президент Михайло Саакашвілі, передає РІА Новости.
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На третьому місці з 7,5 відсотка опинився колишній глава грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе. Всього в голосуванні брав участь 21 політик. Перші офіційні результати голосування грузинська ЦВК повинна оголосити в ніч на 28 жовтня.
Виборчі дільниці зачинилися о 20:00 за місцевим часом. За даними на 17:00 явка становила 39 відсотків.
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