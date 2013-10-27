Після інавгурації нового президента Саакашвілі планує відпочивати
Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що після інавгурації нового глави країни збирається трохи відпочити.
Як передає РІА Новости, про це грузинський лідер сказав журналістам, яких запросив до себе додому після голосування на сьогоднішніх виборах.
Днями Саакашвілі з сім'єю переселився до своєї квартири з маєтку на околиці Тбілісі, витрати на утримання якого оплачувала держава.
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«Сьогодні я погуляв на бульварі в Анаклія (курортне селище на чорноморському узбережжі). Я готуюся до того періоду, коли хоч на якийсь час зможу трішки відпочити, зібратися силами. Взагалі-то я не втомився, але емоційно я переобтяжений», - цитує агентство "Новости-Грузія" слова Саакашвілі.
За його словами, «як би не закінчилися парламентські вибори 2012 року, він збирався відпочити від політики».
«Якби вони закінчилися таким чином, що було б продовжено розвиток країни, я збирався взагалі піти з політики. Про це знали мої соратники і міжнародні партнери. Зараз в Грузії період невизначеності і для мене набагато важливіше, щоб країна визначилася, а не я», - сказав Саакашвілі.
В неділю, 27 жовтня, в Грузії відбуваються президентські вибори, на яких зареєстровано 23 кандидати. Згідно з Конституцією, Саакашвілі не міг взяти участь у виборах, оскільки в 2008 році він вже був обраний на другий термін.
Після парламентських виборів 1 жовтня минулого року партія "Єдиний національний рух", лідером якої до цього дня є Саакашвілі, втратила позиції правлячою і перейшла в опозицію. Вибори виграла коаліція "Грузинська мрія", яка сформувала уряд на чолі з Бідзіною Іванішвілі. Коаліція виставила на вибори в якості кандидата в президенти Георгія Маргвелашвілі. Від "Єдиного національного руху" на посаду президента Грузії балотується екс-спікер парламенту Давид Бакрадзе.