Після інавгурації нового президента Саакашвілі планує відпочивати

Як передає РІА Новости, про це грузинський лідер сказав журналістам, яких запросив до себе додому після голосування на сьогоднішніх виборах.

Днями Саакашвілі з сім'єю переселився до своєї квартири з маєтку на околиці Тбілісі, витрати на утримання якого оплачувала держава.

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«Сьогодні я погуляв на бульварі в Анаклія (курортне селище на чорноморському узбережжі). Я готуюся до того періоду, коли хоч на якийсь час зможу трішки відпочити, зібратися силами. Взагалі-то я не втомився, але емоційно я переобтяжений», - цитує агентство "Новости-Грузія" слова Саакашвілі.

За його словами, «як би не закінчилися парламентські вибори 2012 року, він збирався відпочити від політики».

«Якби вони закінчилися таким чином, що було б продовжено розвиток країни, я збирався взагалі піти з політики. Про це знали мої соратники і міжнародні партнери. Зараз в Грузії період невизначеності і для мене набагато важливіше, щоб країна визначилася, а не я», - сказав Саакашвілі.

В неділю, 27 жовтня, в Грузії відбуваються президентські вибори, на яких зареєстровано 23 кандидати. Згідно з Конституцією, Саакашвілі не міг взяти участь у виборах, оскільки в 2008 році він вже був обраний на другий термін.

Після парламентських виборів 1 жовтня минулого року партія "Єдиний національний рух", лідером якої до цього дня є Саакашвілі, втратила позиції правлячою і перейшла в опозицію. Вибори виграла коаліція "Грузинська мрія", яка сформувала уряд на чолі з Бідзіною Іванішвілі. Коаліція виставила на вибори в якості кандидата в президенти Георгія Маргвелашвілі. Від "Єдиного національного руху" на посаду президента Грузії балотується екс-спікер парламенту Давид Бакрадзе.