Путіна визнано найвпливовішою людиною світу за версією Forbes

Президент Росії Володимир Путін очолив список найвпливовіших людей світу, який щорічно публікує журнал Forbes.

Цього року Путін змістив з першого місця рейтингу президента США Барака Обаму, який тепер посів друге місце в списку. Третє місце посів китайський лідер Сі Цзіньпін, за ним розташувався папа Римський Франциск, а замикає п'ятірку найвпливовіших людей світу канцлер ФРН Ангела Меркель.

На тему: Топ-10 найвпливовіших людей світу

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв посів 53 місце в списку.

До рейтинга, створеного Forbes, не потрапив жоден українець.

У повному списку нинішнього року - 72 прізвища.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Путін очолив рейтинг найвпливовіших людей світу за підсумками 2012 року за версією американського журналу Foreign Policy.

При цьому фактично російський президент посідає другий рядок рейтингу, оскільки перше місце залишилося вільним. Автори рейтингу пояснили це тим, що "всі чекають когось ще, хто буде готовий взяти на свої плечі відповідальність за найскладніші і небезпечні виклики" сучасного світу.