Топ-10 найвпливовіших людей світу

При цьому фактично російський президент посідає другий рядок рейтингу, оскільки перше місце залишилося вільним. Автори рейтингу пояснюють це тим, що "всі чекають когось ще, хто буде готовий взяти на свої плечі відповідальність за найскладніші і небезпечні виклики" сучасного світу.

Третє місце в рейтингу дісталося голові Федеральної резервної системи США Бену Бернанке. Далі в списку розташувалися канцлер Німеччини Ангела Меркель і американський президент Барак Обама.

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Слідом за Обамою розміщені голова Європейського Центробанку Маріо Драгі та генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. Верховний лідер Ісламської Республіки Іран аятолла Алі Хаменеї і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард опинилися на восьмому і дев'ятому місцях в рейтингу, а замикає десятку найвпливовіших людей світу саудівський монарх Абдалла Бен Абдель Азіз Аль Сауд.